Держкомітет рибного господарства ініціює прийняття закону

ДержавнийкомітетрибногогосподарстваУкраїниініціюєприйняттязакону«Про рибнегосподарство».

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процеповідомивзаступникголовиДержкомітетурибногогосподарства ІванДРОБОТнанарадівКременчуці.

Зайогословами,комітетплануєзареєструвати данийзаконопроекту ВерховнійРаді в серединіквітня.

«Незважаючинате,щоУкраїнівже20років,такогозакону в нас досінемає.Цейзакон передбачатимевзаємовідносинивладиі користувачів.Уньому,зокрема,виписанінормиповедінки користувача,нормиповедінки владивособірибінспекторатаіншінорми»,-сказавІ.ДРОБОТ.

Зайогословами,Держкомітетрибногогосподарюванняпередастьзаконопроект укомітетипарламенту.

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