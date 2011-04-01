Держкомітет рибного господарства ініціює прийняття закону
17:52, 01 квітня 2011Агро
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ДержавнийкомітетрибногогосподарстваУкраїниініціюєприйняттязакону«Про рибнегосподарство».
ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процеповідомивзаступникголовиДержкомітетурибногогосподарства ІванДРОБОТнанарадівКременчуці.
Зайогословами,комітетплануєзареєструвати данийзаконопроекту ВерховнійРаді в серединіквітня.
«Незважаючинате,щоУкраїнівже20років,такогозакону в нас досінемає.Цейзакон передбачатимевзаємовідносинивладиі користувачів.Уньому,зокрема,виписанінормиповедінки користувача,нормиповедінки владивособірибінспекторатаіншінорми»,-сказавІ.ДРОБОТ.
Зайогословами,Держкомітетрибногогосподарюванняпередастьзаконопроект укомітетипарламенту.
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