Із початку квітня обмежується вилов риби під час весняного нересту

В Україні протягом першої декади квітня встановлюється заборона на вилов риби та інших водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об’єктах під час весняного нересту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства рибного господарства України, зокрема, в Харківській та Закарпатській областях заборону встановлено з 1 квітня, у Київській області з 10 квітня, на Дніпровському водосховищі з 1 квітня по 9 червня, на Каховському – з 10 по 18 червня.

У прес-службі зазначили, що квітень, травень, та перша декада червня будуть оголошені періодом охорони нерестуючої риби та інших водних живих ресурсів. У різних регіонах будуть встановлені різні дати початку заборони, які визначаються з врахуванням гідрометеорогічних умов, рекомендацій наукових, природоохоронних установ задля збереження у належному стані середовища перебування, охорони природного відтворення риби та інших водних живих ресурсів.

“Цього року ми посилимо боротьбу з браконьєрами, - наголосив голова Держрибагентства Віктор ДРОНИК,- підходитимемо до порушників жорстко, не даючи жодних можливостей уникнути покарань. А вже перші спроби завадити роботі рибінспекторів є. От такий приклад, в Криму із працівниками Західно-Чорноморської рибоохорони, коли наші співробітники посилили охоронні заходи – і одразу виявилося багато незадоволених, які навіть неадекватно почали поводити себе, погрожуючи рибінспекторам”.

Однак, як додав В.ДРОНИК, зовсім заборонити бажаючим посидіти з вудкою біля води ми не можемо. “У цей час дозволяється любительське рибальство з берега однією вудкою з одним гачком та спінінгом з одною блешнею. Дозволено ловити рибу з берега за межами нерестовищ і в межах населених пунктів і не більше трьох кілограмів”, - сказав голова Держагентства і зауважив, що кожна область визначає свої місця на водних об’єктах, де можна порибалити.

Як додали у прес-службі Держрибагентства, всім рибалкам слід ознайомитися з правилами риболовлі під час нересту риби, “аби не потрапляти у незручні ситуації”. Відтак, на цей час в забороняється, наприклад, мити автотранспорт, забруднювати рибогосподарські водойми та їх водоохоронні смуги промисловими і господарсько-побутовими стоками та сміттям тощо.