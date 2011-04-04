Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО виступає за створення загальнодержавного земельного кадастру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав у ефірі вінницького телеканалу.

«Для того, щоб в українського власника не забрали землю, має бути створений загальнодержавний земельний кадастр. А його створенню заважає штучне перешкоджання тими, хто хоче в «каламутній воді» зловити кримінальну «легку рибку», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він переконаний, що створення земельного кадастру забезпечить прозорість ринку землі. «Якщо буде земельний кадастр, і протягом лічених секунд в електронній системі можна буде знайти, хто є власником цієї земельної ділянки, як вона обробляється, які на ній отримують урожаї, її ринкову вартість, в який спосіб отримано дохід і що держава у вигляді податків отримала з цієї конкретної ділянки землі - це означає одне - прозорість ринку. А де є прозорість, там немає корупції. Відповідно, земельний кадастр необхідно прийняти негайно», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

На його думку, на сьогоднішній день недостатньо політичної волі для того, щоб створити земельний кадастр. «Там немає ніяких дискусій, там немає ніяких складнощів - держава вже 10 років приймає допомогу з усіх іноземних фондів і нічого не створює. Оскільки на сьогоднішній день недостатньо політичної волі для того, щоб створити земельний кадастр», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він також наполягає на тому, що земельний кадастр має бути створений вже до кінця цього року.

«Я переконаний, що до кінця року кадастр має бути створений - це черговий іспит для влади, тому що потрібно відповідати за ті зобов'язання, які ви взяли на себе», - сказав П.ПОРОШЕНКО, звертаючись до керівництва країни.