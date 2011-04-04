АМК дозволив "АрселорМіттал Кривий Ріг» придбати ряд агропідприємств

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг) на придбання часток у статутних капіталах ТОВ «Агрікультура», ТОВ «АЛЬТАН-М», ТОВ «Арсміт», ТОВ «Дромос», ТОВ «Евроарс», ТОВ «Скена», ТОВ «Украм» (усі - Дніпропетровська обл.) та ТОВ «МС Соціальний проект» (м. Київ).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

У повідомленні наголошують, що дане придбання забезпечує перевищення 50% голосів у вищих органах управління емітентів.

Довідка УНІАН. ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматур і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

«АрселорМіттал Кривий Ріг" в 2010 р. збільшив виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6%.