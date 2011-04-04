Гречку з Китаю доставлять до України не раніше 23-24 квітня

Гречку з Китаю буде доставлено в Україну не раніше 23-24 квітня ц.р., повідомили УНІАН у прес-службі Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ).

«29 березня 2011 року надійшов лист від логістичної компанії Shtef Freight, в якому з посиланням на об`єктивні форс-мажорні обставини повідомляється про пізніший термін доставки першої партії китайської гречки, а саме – 27 квітня 2011 року. У відповідь на офіційний запит щодо роз`яснення ситуації, 31 березня 2011 року компанія-судновласник – Mediterranean Shipping Company S.A. повідомила, що робить усе можливе для прискорення доставки вантажу, проте його прибуття до Одеси очікується не раніше 23-24 квітня 2011 року. Разом із тим на офіційному сайті компанії в лінійному розкладі судна кінцевою датою надходження вказано 27 квітня 2011 року», - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, Україна і Китай 21 лютого ц.р. підписали контракт про поставки гречки в Україну. Відповідно до цього контракту, перша партія законтрактованої гречки була відправлена з Китаю 11 березня 2011 року судном MSC BERYL. Раніше заявлялося, що орієнтовний термін надходження вантажу в Україну - 5 квітня 2011 р.