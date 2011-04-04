Іноземні банки підтвердили готовність кредитувати українських аграріїв – Присяжнюк

Представництва найбільших іноземних банків в Україні зацікавлені в співробітництві з українськими аграріями й заявили про готовність кредитувати вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, така домовленість стала результатом сьогоднішньої зустрічі міністра Миколи ПРИСЯЖНЮКА з головами правлінь банківських установ.

«Залучення кредитних коштів у виробництво аграрної продукції є одним із ключових завдань роботи Мінагропроду. Наразі вітчизняні виробники зацікавлені в можливості кредитування майбутнього врожаю, тому співробітництво з банками є невід`ємною складовою формування основи продовольчої безпеки України та вітчизняних споживачів. За результатами домовленостей іноземні банки підтвердили готовність кредитувати сільгоспвиробництво», - сказав міністр.

Він висловив упевненість, що нові фінансові можливості дозволять українським аграріям зайняти активнішу позицію на світовому ринку продовольства.

Крім того, М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що на сьогодні міністерство спільно з Національним банком України відпрацьовує механізми спрощення процедури кредитування сільгосптоваровиробників і максимально враховує кращий досвід європейських країн зі створення максимально сприятливих умов для розвитку аграрного бізнесу.

Як зазначили в прес-службі, на зустрічі, зокрема, були присутні перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ, голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТИМОНЬКІН, голова правління «OTP Bank» Дмитро ЗІНЬКОВ і голова правління «Райффайзен Банк Аваль» Володимир ЛАВРЕНЧУК.