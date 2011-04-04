Янукович 11 квітня обговорить з представниками аграрної галузі хід земельної реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 11 квітня планує провести зустріч з представниками аграрної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час сьогоднішньої зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Президент хоче детально обговорити з представниками аграрної галузі хід земельної реформи в державі, щоб зважити всі «за» і «проти», щоб вислухати думку саме тих людей, які працюють на землі.

«Надзвичайно важливо радитися з хліборобами з усіх тих питань, які викликають неоднозначне сприйняття в селян», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ

«Наприклад, про те, хто, коли земля ставатиме товаром, зможе бути її реальним власником? Чи українські чорноземи, цей наш золотий земельний запас, залишаться в руках людей, які працюють на нашій землі? Особливо мене турбує, - зазначив глава держави, - щоб у процесі земельної реформи не постраждали самі селяни».

На зустрічі з прем’єр-міністром також йшлося про хід весняно-польових робіт, про питання з квотуванням зерна, про зміни до бюджету, які давали б можливість спрямовувати більше коштів на соціальний захист малозабезпечених людей, про співпрацю з МВФ та інші питання.