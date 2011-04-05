У Донецьку 30 дітей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області з посиланням на Головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

Згідно з повідомленням, станом на 9.00 5 квітня до дитячих інфекційних відділень міськлікарень № 1 і № 21 м. Донецька госпіталізовано 30 дітей раннього віку з ознаками гострої кишкової інфекції - підвищенням температури тіла до 38 градусів, блювотою, рідкими випорожненнями.

Дітям поставлено попередній діагноз - гостра кишкова інфекція. Переважна кількість дітей захворіли в період з 3 по 4 квітня.

В облСЕС зазначили, що перебіг захворювання дітей - середньої тяжкості та легкий, відзначається позитивна динаміка їхнього клінічного стану.

«Зараз здійснюється бактеріологічне, вірусологічне обстеження і лікування дітей в повному обсягу», - повідомили в облСЕС.

З метою встановлення причин захворювань обласною і міською санепідемстанціями спільно з фахівцями Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації почато епідеміологічне розслідування.

В обл СЕС також повідомили, що створено оперативний штаб для цілодобової координації заходів щодо ліквідації спалаху гострого кишкового захворювання.

Проведено засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, затверджено план з локалізації осередку. Роботу дитячої молочної кухні припинено. Протиепідемічні заходи тривають згідно з планом.