Ціна контрольного пакету акцій Хоростківського хлібокомбінату знижена

Ціна контрольного пакету акцій ВАТ «Хоростківський комбінат хлібопродуктів», який пропонується для продажу на торгах Івано-Франківської філії Української фондової біржі, зменшена на 44%.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар регіонального відділення Фонду держмайна України (ФДМУ) в Тернопільській області Лариса ШУМИЛО, пакет акцій розміром 55% статутного фонду ВАТ «Хоростківський комбінат хлібопродуктів» раніше пропонувався за ціною 2,118 млн. грн.

Нині, за даними Л.ШУМИЛО, вартість пакету акцій становить 1,176 млн. грн.

Торги, на яких пропонується до продажу пакет акцій, проходять кожного вівторка в Івано-Франківській філії Української фондової біржі.

Найбільшими власниками акцій комбінату на даний момент є відділення Фонду держмайна в Тернопільській області (55%) і приватне підприємство «Науково-виробниче об'єднання "Енергозберігаючі технології" (36%).

Довідка УНІАН. Контрольний пакет акцій ВАТ «Хоростківський комбінат хлібопродуктів» відділення ФДМУ в Тернопільській області виставило на продаж влітку 2010 року.

Початкова ціна однієї акції становила 0,25 грн., сумарна вартість пакету - 2,942 млн. грн.

У листопаді 2010 року відповідно до п. 4.7 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду держмайна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 № 2141/297/9 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за № 798/3238 із змінами і доповненнями, вартість пакету була знижена на 28% - до 2,118 млн. грн.