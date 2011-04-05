S&P підвищила рейтинг агрохолдингу «Мрія»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s підвищила довгостроковий кредитний рейтинг української сільськогосподарської компанії «Мрія Агрохолдинг» («Мрія») з «В-» до «В» і вивела її із списку CreditWatch ("рейтинги на перегляді»), куди вона була поміщена 2 листопада 2010 року з позитивним прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, прогноз за рейтингом «Мрії» - «стабільний». Рейтинг, присвоєний пріоритетним незабезпеченим облігаціям компанії на суму 250 млн. дол. строком погашення в 2016 р., був підтверджений на рівні «В». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту («4») також не змінюється і відображає думку S&P про середню (30-50%) повноту задоволення вимог держателів зазначених облігацій у випадку дефолту емітента.

«Рейтинг підвищено з урахуванням проведеного випуску пріоритетних незабезпечених облігацій «Мрії» на суму в 250 млн. дол.», - повідомив кредитний аналітик Standard&Poor`s Антон ГЕЙЗЕ.

Прогноз «стабільний» відображає припущення S&P про те, що ближчі 18-24 місяці капіталовкладення «Мрії» будуть фінансуватися за рахунок надходжень від розміщення облігацій і грошового потоку від операційної діяльності і не матимуть негативного впливу на показники ліквідності компанії.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Мрія» - одна з провідних агропромислових компаній України, створена в 1992 році.

Сільгоспугіддя компанії становлять 218 тис. га і сконцентровані на Західній Україні. Агрохолдинг вирощує широкий спектр сільськогосподарських культур: пшеницю, ріпак, кукурудзу, цукровий буряк, картоплю, гречку, ячмінь, горох, сою і соняшник.

Продукція агрохолдингу поставляється в більш ніж 20 країн світу, в тому числі й найбільшим харчовим компаніям Європи.