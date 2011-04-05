Аграрії Вінницької області розпочали посів цукрового буряку
13:47, 05 квітня 2011Агро
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СільгоспвиробникиВінницькійобласті розпочалипосів цукровогобуряку.
ПроцеУНІАНповідомляє управлінняу справахпресита інформаціїВінницькоїоблдержадміністрації.
Згідно з повідомленням,вжепочалипосів цукровихбуряківгосподарства15з27районівобласті.Буряки посіянонаплощі16,6тис.га,або21%від прогнозу.
ЯкповідомлявУНІАН,у Вінницькійобластів 2011році плануєтьсязбільшенняплощі підпосівами цукровогобурякуна7,89%,або на6тис.га порівняноз2010роком-до82тис.га.
У 2010році вобластіпід цукровимбурякомбулозайнято76тис.га,що в1,5разабільшепоказника 2009року.
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