У Вінницькій області зернові культури займатимуть 55% площ

У Вінницькійобластізерновікультурибудутьзаймати55%відзапланованоїструктурипосівнихплощ.

ПроцекореспондентуУНІАНповідомилив управліннів справахпресита інформаціїВінницькоїоблдержадміністрації.

Згідно з повідомленням,технічнікультури займуь 26%площі,кормові-12%,овочіікартопля-7%.

В ОДАтакожзазначили,щовесняно-польовіроботивжерозпочаливсі райониобласті.Середнійтемппосівузерновихкультурзадобувціломустановить13тис.га.

Згідно з прогнозомпосівузерновихранньоїгрупи,з199тис.ганасьогоднішнійденьзасіяно85,4тис.га,або43%.Знихпшеницею-12,6тис.га(43%),ячменем-64,8тис.га(43%),вівсом-2,9тис.га(57%)ігорохом-4,9тис.га(32%).

За інформацієюОДА,поточногороку в усіхкатегоріяхгосподарствВінницькоїобластіплануєтьсяпосіятиярихкультур974,7тис.га,втомучислі:ярихзернових ізернобобовихкультур-442,4тис.га,технічних -325,7тис.га,картоплі,овочіві баштаннихкультур-119,6тис.га,кормових -87тис.га.

ЯкповідомлявУНІАН,загальнаплощапосівівв Вінницькійобластів 2011році становить 1588,6тис.га,щона48,8тис.га(3,2%)більше,ніжу 2010році.

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