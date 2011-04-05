Сівба ранніх зернових і зернобобових завершиться в Україні за 10-15 днів

Сівба ранніх зернових і зернобобових культур завершиться в Україні за 10-15 днів, залежно від погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Департаменту розвитку ринків рослинництва Міністерства аграрної політики і продовольства України Олександр ДЕМИДОВ.

За його словами, з 4 млн. га ранніх зернових і зернобобових на сьогодні посіяно 1,3 млн. га — 30%.

«Чотири регіони на сьогодні: АР Крим, Одеса, Херсон, Миколаїв — практично вже завершили посівну кампанію. Ми вже за добу сіємо 200-250 тис. га, вийдемо на 300-350 тис., і через кілька днів ми завершимо сівбу ранніх зернових, зернобобових. Крім того, ми на сьогодні вже посіяли близько 60 тис. га цукрового буряку, почали сівбу соняшнику», - повідомив він.

За словами О.ДЕМИДОВА, в Україні змінилася структура посівних площ.

«Цього року ми збільшуємо площу посіву цукрового буряку на 50 тис. га — 550-560 тис. га буде посіяно, гречки - до 300 тис., що майже на 80 тис. га більше минулого року. Кукурудзи буде посіяно 3 млн. га, за попередніми даними регіонів. Це майже на 220 тис. га більше проти минулого року», - відзначив О.ДЕМИДОВ, уточнивши, що це відбуватиметься за рахунок зменшення площ під посів соняшнику і ярового ячменю.

Що стосується озимих культур, він зазначив, що вони у доброму стані й пересівати доведеться значно менше, ніж минулого року. Зокрема, пшениці пересіють близько 200 тис. га, тоді як минулого року пересіяли 700 тис. га.

В цілому засіяно 15,6 млн. га - на 500 тис. га більше, ніж минулого року.

З приводу врожаю О.ДЕМИДОВ сказав, що складно назвати точні цифри, оскільки все залежатиме від погоди.

«Вал, за попередніми розрахунками, в межах 42 млн. тонн. Я боюся називати цифри, оскільки минулого року називав 46 млн. - одержали 39 млн. тонн», - сказав він.