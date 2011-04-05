На весняно-польові роботи буде потрібно в цілому 35 млрд. грн. - Мінагропрод

На весняно-польові роботи буде потрібно 35 млрд. грн. замість 27 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Департаменту розвитку ринків рослинництва Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр ДЕМИДОВ.

«Проблемні питання є по фінансуванню. За попередніми даними, потрібно було 27 млн. грн. коштів, але відбулося підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали, заходи захисту, мінеральні добрива. Думаю, потрібно буде не 30, а 35 млрд. грн., і ці кошти будуть витрачені на проведення весняно-польових робіт», - сказав він.

Щодо здешевлення мінеральних добрив О.ДЕМИДОВ зазначив, що за дорученням КМУ повинні поставити в березні 50 тис. тонн аміачної селітри і 150 тис. тонн у квітні. «На сьогодні, на жаль, законтрактовано постачання лише 15 тис. тонн, поставлено близько 8 тис. тонн», - зазначив він.

Проте, заявки регіонів на мінеральні добрива вже майже виконано. «Міндобрив планували купити 796 тис. тонн, на сьогодні вже куплено майже 700 тис. тонн, тобто через декілька днів буде виконана заявка регіонів», - сказав О.ДЕМИДОВ. За його даними, з 8,1 млн. га посівів зернових озимих майже 7 млн. га вже удобрено.