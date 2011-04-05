Мінагропрод має намір відмовитися від закупівель пального за пільговими цінами

Міністерство аграрної політики та продовольства України має намір відмовитися від закупівель пального за пільговими цінами для проведення весняно-польових робіт через дорогу логістику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор департаменту розвитку ринків рослинництва Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр ДЕМИДОВ.

«Пальне там близько 1 грн. (знижка за 1 літр — УНІАН), але якщо брати логістику, там практично нічого не виходить, тому ми переглядатимемо це питання, і швидше за все, ми від цього пального відмовимося», - сказав він.

Директор департаменту повідомив, що пального за пільговими цінами на сьогодні куплено 6 тис. тонн. «Думаю, що те, що проплатили сільгоспвиробники на сьогодні, вони візьмуть, а надалі ми брати не будемо», - сказав О.ДЕМИДОВ.

З приводу добрив він зазначив, що при сьогоднішніх цінах у 3350-3400 грн. за 1 тонну пільгові ціни становлять 2800 грн. за 1 тонну.

«По добриву ми працюватимемо», - сказав він. На сьогодні законтрактовано близько 15 тис. тонн добрив за пільговими цінами, в цілому аграрії розраховують отримати 250 тис. тонн за пільговими цінами.

У свою чергу президент Українського клубу аграрного бізнесу Олексій ЛІССІТСА зазначив, що пальне, яке продається із знижками, неналежної якості, й на це скаржаться аграрії. «Ви знаєте, що все, що зі знижками, не завжди такої ж якості, як те, що за нормальною ціною. І саме тут великі нарікання з боку аграріїв, що те пальне, яке надходить зі знижками, українського виробництва, його можна використовувати виключно на тракторах та іншій техніці українського й білоруського виробництва», - сказав він.

Нагадаємо, 17 березня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що уряд України забезпечив постачання аграріїв азотними добривами й пальним за пільговими цінами. «Уряд домовився з хімічними підприємствами про постачання 200 тис. тонн азотних добрив за пільговими цінами. Також за пільговими цінами з Шебелинського ГПЗ відпускається пальне для сільгосппідприємств», – сказав М.АЗАРОВ. Він уточнив, що відпускна ціна дизельного пального і бензину А-76 становить відповідно 7,7 грн./л і 7,9 грн./л.