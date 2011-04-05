Через подорожчання нафтопродуктів витрати аграріїв на посівну збільшаться на 600 млн. грн. – УАК

Через зростання цін на нафтопродукти витрати аграріїв на проведення посівної кампанії збільшаться на 600 млн. грн. порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз висловив заступник генерального директора Української аграрної конфедерації (УАК) Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ сьогодні в Києві під час круглого столу.

«Через підвищення цін на нафтопродукти аграрії витратять на 600 млн. грн. більше», – сказав він.

При цьому О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ додав, що ці витрати можуть дещо вплинути на підвищення загальної вартості польових робіт у разі високого урожаю зернових.

За його словами, при збереженні врожайності на рівні 2010 року собівартість тонни зерна збільшиться на 3-5%. Цього року собівартість тонни зерна буде на рівні 920 грн., тоді як в 2010 році собівартість 1 тонни зерна становила 880 грн.

За словами заступника гендиректора УАК, сьогодні аграрії не відчувають дефіциту палива для проведення посівної, проте у них є претензії до його якості.

«Існує держпрограма із забезпечення аграріїв нафтопродуктами на пільгових умовах, але, на жаль, деякі фермери, які володіють технікою імпортного виробництва, прагнуть уникати такого палива через низьку якість», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вартість бензинів і дизельного палива на українських АЗС у першому кварталі 2011 року зросла на 19-22%. Найбільше цінове зростання припало на дизельне паливо.