Україна має запас зерна на найближчі півтора роки - Азаров

Зараз Україна має необхідний запас зерна в 1,5 млн. тонн, щоб не тільки забезпечити потреби громадян у хлібі та борошні на найближчі півтора роки, а й не допустити підвищення цін на ці продукти.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з групою французьких бізнесменів.

За його словами, для цього уряду довелося терміново вжити відповідних заходів, зокрема, взяти під контроль вивіз зерна з країни.

«Якби ми відкрили кордони, ми б одержали внутрішню ціну на зерно таку саму, як у Франції», - зазначив прем`єр-міністр України, додавши, що відповідно, кілограм борошна сьогодні б коштував для українців близько 10 гривень.

При цьому глава уряду відзначив, що на сьогодні Україна експортує 9 млн. тонн зерна. Разом з тим він висловив переконання, що якщо «перспективи щодо урожаю будуть достатні», жодних обмежень з вивезення зерна не буде.