В Донецьку кількість госпіталізованих з кишковою інфекцією дітей зросла до 39

Протягом 3-6 квітня у м. Донецьк до інфекційних відділень міських клінічних лікарень № 1 та № 21 з попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 дітей віком до 1 року, мешканців Ворошиловського та Київського районів міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, всі госпіталізовані діти споживали продукцію дитячої молочної кухні (всього продукцію кухні споживають 488 дітей). Перебіг захворювання дітей – середнього та легкого ступенів тяжкості.

Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, відібрано проби харчових продуктів молочної кухні для бактеріологічного дослідження, результати яких планується отримати сьогодні, 6 квітня.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку станом на 9.00 5 квітня до дитячих інфекційних відділень міськлікарень № 1 і № 21 м. Донецька госпіталізовано 30 дітей раннього віку з ознаками гострої кишкової інфекції. Переважна кількість дітей захворіла в період з 3 по 4 квітня.