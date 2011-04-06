Прокуратура опротестувала рішення Київради про обмеження на продаж алкоголю і тютюну

Прокуратура столиці 4 квітня опротестувала п. 2 та п. 3 рішення Київської міської ради від 23 грудня 10 року «Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими виробами».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

“Після прийняття зазначеного рішення Київради, до прокуратури столиці надійшли численні звернення від громадських організацій, громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність, та народних депутатів стосовно перевірки законності прийнятого рішення. У ході перевірки прокуратура міста Києва звернулася до Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України та до Антимонопольного комітету України стосовно надання в межах компетенції правової оцінки даному рішенню”, – повідомили у прес-службі. Також зазначили, що “контролюючими органами надано висновки, якими підтверджено наявність порушень вимог законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності та про регулювання обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів у прийнятті рішення Київради”.

Так, за даними прес-служби прокуратури Києва, відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» місцем реалізації тютюнових виробів є торгове приміщення (будівля) без обмеження площі, а для алкогольних напоїв – приміщення з торгівельною площею не менше 20 кв. м. Однак, всупереч вимогам вказаного Закону пунктом 2 рішення Київською міською радою заборонено торгівлю алкогольним напоями та тютюновими виробами у тимчасових спорудах загальною площею менше 40 м2.

Зважаючи на виявлені порушення, зауважили у прес-службі, прокуратурою столиці 04.04.11 опротестовано п. 2 та п. 3 рішення Київської міської ради від 23.12.10 «Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими виробами».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Київрада ухвалила рішення, яким заборонила з квітня 2011 року продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива й сигарет у МАФах площею менше 40 кв. м.

Як пояснили автори проекту рішення - депутати від Партії регіонів, заборона на продаж зазначених товарів починає діяти одразу після ухвалення рішення, однак підприємцям надано три місяці для того, щоб вони змогли змінити асортимент продукції, яку реалізують у МАФах, що мають площу до 40 кв. м. У квітні почнуть притягувати до відповідальності тих підприємців, які не дотримались визначених обмежень.

21 березня ц.р. Асоціація власників малого бізнесу й малих архітектурних форм (МАФ) заявила, що звернеться до суду з вимогою визнати недійсним рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року щодо обмеження торгівлі в МАФах алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом і тютюновими виробами.

28 березня голова КМДА Олександр ПОПОВ сказав, що Київська міська державна адміністрація пропонуватиме Київраді відкласти введення в дію рішення про заборону продажу алкогольних та тютюнових виробів у торговельних площах менше 40 кв. м.

Однак, 31 березня, заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив, що депутати Київради не будуть розглядати відтермінування введення обмежень на продаж алкоголю та тютюну в столиці.

О.ДОВГИЙ підкреслив, що це рішення Київради від 23 грудня 2010 року, яке обмежує продаж вказаних товарів з 31 березня поточного року, «підписано, опубліковано і вступило в законну силу».