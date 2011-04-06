Уряд з 1 липня відмовиться від застосування квот на експорт зерна

Кабінет міністрів України з 1 липня відмовиться від застосування квот на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Уряд прийняв рішення з 1 липня не застосовувати ніяких обмежуючих заходів, включаючи квотування експорту зернових», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Мінагропрод має намір застосовувати процедуру форвардних закупівель зернових.

Як повідомляв УНІАН, квоти було встановлено 4 жовтня 2010 року до кінця 2010 року, а потім продовжені до кінця березня ц.р.

При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

29 березня 2011 року перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання. "31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо будуть потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи", - сказала І.АКІМОВА.

Кабінет міністрів України 30 березня продовжив дію квот на експорт зернових до 1 липня поточного року і збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.

Перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Вадим КОПИЛОВ повідомив, що уряд має намір ініціювати ухвалення закону про застосування квот на ринку зерна. "Ми рекомендуватимемо Верховній Раді швидше розібратися з цим законом", - сказав В.КОПИЛОВ.