Необхідно створити земельні арбітражні суди для вирішення спірних питань - експерт

В Україні необхідно створити земельні арбітражні суди для вирішення спірних питань, що стосуються продажу землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в ході круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна, генеральний директор асоціації «Союз бірж України» Борис БЕРЕНШТЕЙН.

За його словами, сьогодні упускається такий важливий чинник – хто вирішуватиме спірні питання, які неодмінно виникатимуть при продажі землі. «Чомусь ніхто не хоче згадувати, що, пустивши таку кількість землі в оборот, хтось повинен буде вирішувати ці конфлікти. Суди господарські й загального призначення завалені справами. Тому разом зі створенням земельного банку, кадастрового центру треба вирішити питання земельного арбітражу», - підкреслив Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Він додав, що земельні арбітражі й земельні суди створені в багатьох країнах.

Як повідомляв УНІАН, закон про ринок землі Верховна Рада України планувала прийняти в першому кварталі 2011 року. Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань про те, хто має право купувати землю (зокрема, іноземні громадяни не мають права набувати сільгоспземлі), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.