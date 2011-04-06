Влада Житомирщини підтримає цукровиробників

Влада Житомирської області підтримає цукровиробників регіону, оскільки виробляти цукор цього року буде вигідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК вчора в Попільнянському районі Житомирщини під час робочої поїздки на ВАТ "Корнинський цукровий завод".

За його словами, «вирощувати цукровий буряк і виробляти цукор українським виробникам цього року буде вигідно, оскільки на світовому ринку ціна на цукор досить пристойна, і головних виробників з Бразилії стихія так «порвала», що нам якраз є можливість розвинути цукрову галузь в регіоні та країні загалом».

При цьому С.РИЖУК уточнив, що це стало однією з причин відновлення роботи кількох цукрових заводів, які простоювали.

Він також повідомив, що влада області вживе заходів для запуску непрацюючих поки цукрових заводів регіону.

«Треба запустити ще парочку заводів, все ж таки є надія, що якщо ми навіть і повністю не запустимо їх у дію, то цього сезону сформуємо сировинну базу, нормативну базу, сформуємо все для того, щоб вони могли спокійно виходити в наступний сезон цукровиробництва в 2012 році », - додав С.РИЖУК.

Голова ОДА також нагадав, що прийнята 17 березня на сесії Житомирської обласної ради програма розвитку АПК передбачає 3,9 млн. грн. грошової підтримки з обласного бюджету аграріям і цукровиробникам.

Нагадаємо, ВАТ «Корнинський цукровий завод», що зупинив свою діяльність у 2008 році, у вересні цього року планує відновити роботу.