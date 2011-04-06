У Херсонській області загинуло до 30% посівів озимого ріпаку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк на прес-конференції в Херсоні.

За його словами, загиблі посіви ріпаку будуть пересіяні яровим ячменем.

Крім того, повідомив М. Костяк, ОДА планує збільшити посіви гречки на зрошуваних землях до 600 га. Загалом, посіви гречки будуть збільшені в поточному році з 800 до 2 тис. га.

Також, за словами М.Костяка, в регіоні на 5 квітня вже засіяно ранніми яровими культурами до 70% планованих площ.

Очікуваний обсяг валового збору зернових, за словами губернатора, в поточному році складе до 2,5 млн. т.

Як повідомляв УНІАН, за даними управління АПК Херсонської ОДА, під урожай 2011 року в Херсонській області озимі на зерно і зелений корм, включаючи ріпак, у господарствах усіх категорій посіяли на площі 601,2 тис. га, що перевищує показник попереднього року на 29, 4 тис. га (на 5,1%).

Зокрема, зернових культур на зерно посіяно на 10,2% (на 49,3 тис. га) більше - 531,1 тис. га, ріпаку на зерно посіяно на 23,2% (на 20,5 тис. га) менше - 67,9 тис. га.

У структурі площ зернових озимих на зерно частина озимої пшениці становить 83,5% (у структурі площ під урожай 2010 року - 79%), ячменю озимого - 15,6% (20,2%), жита озимого - 0,8% ( як і в минулому році).

У Херсонській області в 2011 році урожай зернових і зернобобових прогнозують на рівні 2,114 млн. тонн, що на 39,65% більше врожаю минулого року.