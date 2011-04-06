Полтавська область цього року планує зібрати 3 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО.

За його словами, сьогодні в області є втрати з рапсу і озимому ячменю.

«Ми їх підгодовуємо і ведемо посівну. Думаю, що цього року отримаємо більший результат, ніж торішній », - сказав О.УДОВИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, всього аграрії Полтавської області під час весняно-польових робіт засіють 1,3 млн. га земель. З них 639 тис. га планують засіяти зерновими і зернобобовими культурами.

У Полтавській області під урожай 2011 озимі на зерно посіяні на площі 343,1 тис. га, у тому числі пшениця - на 314,5 тис. га.

У 2010 році аграрії Полтавської області зібрали 2,9 млн. тонн зернових і зернобобових культур.