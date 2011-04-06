Урожай зерна в Україні цього року складе 43 млн. тонн - експерти

За прогнозами експертів проекту «Агроефективність» Українського клубу аграрного бізнесу, в Україні в 2011 році можна чекати урожай зерна в розмірі 43 млн. тонн, зокрема пшениці - 18,4 млн. т, ячменю - 8,9 млн. т, кукурудзи - 13 млн. т.

Як повідомила УНІАН прес-служба асоціації, такий прогноз був одержаний на основі даних про посіви озимих культур і їхній стан після виходу із зими, очікуваних площ посіву ярових культур і прогнозованого рівня врожайності.

За словами координатора проекту «Агроефективність» Романа СЛАСТЬОНА, особливого зростання площ посіву зернового клину не очікується, найімовірніше, спостерігатимуться структурні зміни: кукурудза продовжить витісняти менш рентабельні культури, зокрема ячмінь.

При цьому чинником, що істотно обмежує зростання обсягів виробництва продукції рослинництва в 2011 році, є зростання цін на ресурси. За даними проекту «Агроефективність», порівняно з 2010 роком, вартість міндобрив для сільгоспвиробників зросла на 50%, пального - на 29%, насіння - на 45%, зарплата - на 24%. Решта складових собівартості також не стала дешевшою. «У сукупності це приведе до зростання собівартості сільгосппродукції, зокрема. зерна мінімум на 28%. За таких умов єдиним шляхом збереження прибутковості агробізнесу є підвищення ефективності виробництва шляхом раціонального і зваженого інвестування кожної гривні в урожай», - зазначив Р.СЛАСТЬОН.

Крім того, прогнозоване подальше зростання вартості енергоносіїв, а також введення ринку землі в 2012 році і пов`язані з цим додаткові витрати на переоформлення договорів оренди, будуть основними чинниками зростання виробничих витрат для аграріїв у майбутньому.