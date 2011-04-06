Масової скупки сільгоспземель після скасування мораторію не буде – експерт

Масової скупки української землі сільськогосподарського призначення не буде після набуття чинності законопроектів, регулюючих земельний ринок.

Таку думку висловив голова громадської організації «Селянський фронт», експерт у сфері аграрного і земельного законодавства Аркадій КОРНАЦЬКИЙ у коментарі, переданому агентству УНІАН.

На його думку, коли можна буде купувати сільгоспземлю, в українських аграріїв не буде коштів, а потенційні платоспроможні покупці не будуть допущені на ринок.

«Необхідно розуміти, що купівля землі для сільгоспвиробництва - це великі інвестиції. В українських аграріїв вільних коштів немає або вони мають вийняти їх з обороту, тобто не купувати добрива, нову техніку, перестати платити гідну заробітну плату і навіть, можливо, частково не платити орендну плату. Вже цей сільськогосподарський рік показує, що після експортних новацій Міністерства агрополітики, привабливість агровиробництва істотно знизилася і тому купувати землю немає бажання і не має сенсу», - вважає експерт.

Крім того, на його думку, якби кошти навіть і були, купити істотну кількість землі буде неможливо через обмеження. Тому, як і до скасування мораторію, основна частина ринку буде в тіні.

Банківський капітал, на думку А.КОРНАЦЬКОГО, також не зможе прийти на ринок землі ні через спеціально створені, ні через діючі сільськогосподарські компанії, оскільки в офіційних законопроектах про земельний ринок навіть українські юридичні особи не матимуть права купувати землю.

«Тільки фізична особа матиме право купувати землю сільськогосподарського призначення. При цьому пропонується встановити обмеження на купівлюу однією особою земельної ділянки у розмірі кількох сотень гектар. Так звідки візьметься масова купівля землі?», - запитав значив він.

Голова громадської організації «Селянський фронт» вважає, що політика обмежень площі сільгоспземель у власності однієї особи неминуче породить безліч проблем.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив відповідним органам запровадити ринок земель сільськогосподарського призначення вже в 2012 році.

Для введення ринку сільгоспземель необхідно прийняти Закони «Про ринок землі» і «Про Державний земельний кадастр».