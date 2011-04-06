Янукович: експортні квоти на зерно треба замінити митами
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне замінити експортні квоти на зерно експортними митами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні пыд час презентації інвестиційної реформи в Адміністрації Президента.
«Доцільнішим вважаю введення експортних мит», - сказав В.ЯНУКОВІЧ.
Президент попросив голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, щоб відповідні законопроекти про введення експортних мит на зерно були розглянуті в парламенті як невідкладні.
За словами В. ЯНУКОВИЧА, до прийняття відповідних законів у країні діятиме квотування експорту зерна.
Як повідомляв УНІАН, 30 березня Кабінет міністрів України продовжив дію квот на експорт зернових до 1 липня цього року і збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.
Квоти були встановлені 4 жовтня 2010 року до кінця 2010 року, а потім продовжені до кінця березня ц.р.
При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.
6 квітня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Кабмін має намір з 1 липня відмовитися від застосування квот на експорт зерна.
«Уряд прийняв рішення з 1 липня не застосовувати ніяких обмежувальних заходів, включаючи квотування експорту зернових», - сказав він.
М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Мінагропрод має намір застосовувати процедуру форвардних закупівель зернових.