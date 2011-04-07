У Харківській області 90% посівів озимих перебувають у хорошому стані

У Харківськійобласті90%посівівозимихкультур перебуваютьу хорошому тазадовільномустані.

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,про ценапрес-конференції 6квітня повідомивзаступникголови Харківськоїоблдержадміністраціїз питаньагропромисловогокомплексуВіталійАЛЄКСЄЙЧУК.

Зайогословами,аграріїобласті цього рокузмушенібудутьпересіятиблизько10%площозимихкультур.Цепояснюєтьсятим,щодеякікерівникиагропідприємствобласті«посіялизосенісорти,малостійкідоморозів».

В.АЛЄКСЄЙЧУКзазначив,щостаномна6 квітняпідживленняозимихзерновихкультур проведенонаплощі230тис.га(49% відзагальноїплощіпосівів),втомучисліозимоїпшениці-на217тис.га(47%),озимогоячменю-на3,9тис.га(36%),озимогоріпаку- на8тис.га(49%),озиме житопідживленона100%площ.

ДовідкаУНІАН.Озимимикультурами вобластізасіяно477,9тис.га,знихпшеницею -453,0тис.га,ячменем-10,8тис.га,житом-9,1тис.га.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter