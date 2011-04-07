Кабмін доручив Держрезерву придбати 140 тис. тонн цукру
12:12, 07 квітня 2011Агро
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Кабінет міністрів України доручив Державному агентству резерву придбати 140 тис. тонн цукру.
Відповідне розпорядження від 23 березня 2011 р. №264-р опубліковане на сайті уряду.
Держрезерву доручено провести в II і III кварталах 2011 р. закупівлю 140 тис. тонн цукру для доведення його запасів у державному матеріальному резерві до обсягу накопичення, затвердженого Кабміном.
Міністерству фінансів доручено забезпечити фінансування цієї закупівлі.
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