Кабмін доручив Держрезерву придбати 140 тис. тонн цукру

Кабінет міністрів України доручив Державному агентству резерву придбати 140 тис. тонн цукру. Відповідне розпорядження від 23 березня 2011 р. №264-р опубліковане на сайті уряду. Держрезерву доручено провести в II і III кварталах 2011 р. закупівлю 140 тис. тонн цукру для доведення його запасів у державному матеріальному резерві до обсягу накопичення, затвердженого Кабміном. Міністерству фінансів доручено забезпечити фінансування цієї закупівлі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter