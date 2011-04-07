Янукович вважає за необхідне створити в Україні повноцінний регульований ринок землі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що найближчим часом в Україні має бути створений повноцінний регульований ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням.

«Сьогодні мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського виробництва гальмує розвиток вітчизняного сільського господарства. Заборона унеможливлює створення ефективних сільськогосподарських підприємств на основі концентрації земельної власності. Таким чином, заходи щодо введення регульованого ринку землі сільськогосподарського призначення слід починати першочергово і невідкладно. Основне завдання – запуск у найближчі роки повноцінного земельного ринку і одночасно створення правових гарантій для використання землі за прямим призначенням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що процес створення ринку землі проходитиме відкрито і в тісному діалозі з громадськістю.

«Жодна фермерська сім'я, що працює на землі, не буде дискримінована», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив відповідним органам запровадити ринок земель сільськогосподарського призначення вже в 2012 році.

Для запровадження ринку сільгоспземель необхідно прийняти Закони «Про ринок землі» і «Про Державний земельний кадастр».