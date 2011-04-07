Ветслужба скасувала заборону на ввезення до України птиці з Австрії
16:15, 07 квітня 2011Агро
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Державний інспектор ветеринарної медицини України скасував заборону на ввезення до України продукції птахівництва з Австрії, введену в квітні 1998 р. у зв`язку з реєстрацією на території цієї країни хвороби Ньюкасла.
Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, хвороба Ньюкасла не реєструється на території Австрії з серпня 2009 р.
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