На Херсонщині третина лісового фонду потребує захисту від хвороб і шкідників

У Херсонській області понад 30% лісового фонду (52,6 тис. га з 172,1 тис. га.) потребує невідкладних заходів по боротьбі з хворобами та шкідниками.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за даними Головного управління статистики у Херсонській області протягом 2010 року від пошкоджень шкідливими комахами, хворобами лісу, впливу несприятливих погодних умов і лісових пожеж, загинули 612 гектарів лісових насаджень.

Виявлено осередки шкідників і хвороб лісу на площі 3,2 тис. га. Виконання лісозахисних заходів щодо знищення осередків шкідників і хвороб лісу проведено на площі 7,8 тис. га. Основна частина робіт із захисту лісів від шкідників (6,2 тис. га, або 79,5%) проводилася біологічними препаратами, решта (1,6 тис. га, або 20,5%) - хімічними препаратами. У результаті здійснення заходів ліквідовано осередків шкідників і хвороб лісу на площі 7,4 тис. га.

Після проведення лісозахисних заходів на кінець 2010 року залишилося 52,6 тис. га лісу, який пошкоджений шкідниками та хворобами. Більше третини площі лісу, ураженої шкідниками і хворобами (15,1 тис. га), потребує негайних заходів боротьби.

За даними Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, на кінець 2010 року загальна площа лісового фонду Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства становить 172,1 тис. га. Найбільша площа в області, покрита лісами зосереджена на піщаних аренах Нижньодніпровських пісків - Цюрупинський і Голопристанський райони, де відсоток покриття лісом становить відповідно 24,8% (30,757 тис. га) і 11,8% (25,243 тис. га).