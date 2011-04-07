Збанкрутілі спиртзаводи планується переобладнати під виробництво біопалива - Мінагропрод

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує переобладнати збанкрутілі спиртзаводи під виробництво біопалива. Про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів України повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

За даними Міністра, на сьогодні в Україні близько 85 спиртзаводів, з яких 24-25 активно працюють. Нині Міністерство вивчає питання, як задіяти інші на виробництво біопалива.

Переобладнання спиртзаводів пов'язано зі зростанням попиту на біопаливо. Міністр, зокрема, зазначив, що за ціни на нафту 93-95 доларів за барель «біопаливо стає актуальним».

Як повідомив Микола Присяжнюк, на сьогодні Міністерство займається затвердженням відповідних стандартів. На двох заводах вже розпочато пілотний проект, на чотирьох триває встановлення устаткування для виробництва біопалива. Міністр додав, що паралельно з пожвавленням діяльності заводів буде досягнуто збільшення виробництва цукрового буряку та кукурудзи. Крім того, вивчається питання переробки картоплі на технічний спирт.