ВР ухвалила в першому читанні законопроект про держпідтримку сільського господарства

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства ".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 242 народних депутата із 373 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає включення положень, згідно з якими Кабінет міністрів України здійснює державне регулювання ринку зерна шляхом застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) зерна і продуктів його переробки, у тому числі через встановлення квот (кількісних або інших обмежень), розподіл яких здійснюється шляхом продажу на аукціонах. Причому кошти отримані від реалізації квот на аукціонах, направляються на підтримку сільського господарства.

У законопроекті пропонується встановити положення про те, що підтримка сільськогосподарських товаровиробників здійснюється за рахунок коштів, які надходять від продажу на аукціонах квот на зерно і продукти його переробки під час застосування режиму ліцензування експорту (імпорту).

Крім того, у законопроекті пропонується встановити, що Кабінет міністрів за поданням центральних органів виконавчої влади з питань економічної політики та аграрної політики і продовольства приймає рішення про продаж квот експорту (імпорту) зерна та продуктів його переробки на аукціонах і затверджує порядок продажу квот. При цьому кошти, які надходять від продажу на аукціонах квот на зерно та продукти його переробки, використовуються для надання державної підтримки розвитку сільського господарства.