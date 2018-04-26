Президент Nemiroff: спочатку - визначити стратегію, а потім всі інші зміни...

Розбіжності між акціонерами компанії Nemiroff щодо подальшого її розвитку останнім часом цікавлять і експертів, і учасників ринку, і журналістів. У чомусь це нагадує як класичне нерозуміння між "старою" і "молодою" гвардією, так і відмінності в підходах "стратегів" і "тактиків". Причому виступає за напрацювання стратегії саме "молода гвардія". Президент компанії Nemiroff Олександр Глусь віднесений нами до "молодих стратегів" і тому його погляд, безумовно, цікавий.

Сьогодні президент компанії Nemiroff Олександр Глусь розкаже про те, які подальші перспективи роботи компанії, які проблеми і як саме вдається їх вирішувати на даний момент.

- Олександре Степановичу, якою є стратегія акціонерів компанії?

- У компанії існує декілька можливих варіантів: продаж, консолідація з великою компанією в умовах жорсткої конкуренції або готовність акціонерів інвестувати в розвиток та створення диверсифікованого портфеля брендів. Моя позиція дуже проста: перед тим, як приймати серйозні рішення про глобальні зміни потрібно знати, які цілі ми ставимо перед собою. Будь-які зміни можна реалізувати тільки після глибокого обговорення і прийняття якоїсь конкретної стратегії. Адже пропрацювавши 18 років на ринку алкоголю, почавши перші експортні відвантаження з заводу ще в 1995 році, сьогодні компанія досягла висот світового лідерства. Їй все під силу, важливо лише чітко визначити цілі та забезпечити можливість реалізації. Сьогодні ніщо не заважає ефективно працювати Раді директорів.

- Чи буде змінюватися структура управління компанією, як звучало раніше в ЗМІ з посиланням на акціонерів?

- Немає ніякої необхідності міняти структуру управління. На сьогоднішній день не існує будь-яких легальних змін структури управління. Вся модель управління бізнесом вже давно збудована за міжнародними стандартами. Зараз компанія на піку свого зростання і їй потрібен незалежний ні від одного з акціонерів топ-менеджер дуже високого рівня, що знає не тільки ринок України, а й СНД, Європи і Америки, з хорошою репутацією в галузі, а головне: має досвід управління такого рівня компанією не менше 5 років. Звичайно, це за умови, що всі акціонери дійсно готові привести компанію до рівня власника бренду горілки № 1 у світі. Я категорично проти невиваженого підходу: спочатку глобальні зміни, а потім вже пошук варіантів подальшого розвитку.

- Які розбіжності між акціонерами компанії існують на сьогоднішній день?

- Сьогодні акціонерам компанії потрібно перестати здійснювати тиск у різних формах на одного з акціонерів, з метою отримання для себе неринкових вигод, порушуючи при цьому Угоду акціонерів, а максимально швидко визначитися зі стратегією! Знаючи стратегію, можна точно розуміти які конкретно зміни, з якою послідовністю та пріоритетністю доцільно реалізовувати.

- Чи передбачаються кадрові зміни в компанії?

- Дійсно були спроби замінити генерального директора Глусь Аллу Сигізмундівну на людину, що працює на одного з акціонерів, без попередження і з грубим порушенням законодавства України і не тільки. Але такі дії щодо компанії неприйнятні.

За останні 5 років викристалізувалася професійна команда, яка змогла вивести компанію в лідери за всіма напрямками. Створена максимально ефективна і прозора модель бізнесу, оптимізовані всі бізнес-процеси. Всі неефективні менеджери, які не бажали розвиватися разом з компанією, навіть якщо вони пропрацювали по 8 і більше років, покинули її. На цьому етапі розвитку залучати менеджера, який колись працював у компанії - високий ризик. Величезний ризик неприйняття такого менеджера членами існуючої команди через різницю в практичному досвіді та знаннях. Можливі найбільш негативні наслідки: конфлікти і втрата всього топ-менеджменту. А в сьогоднішньому висококонкурентному ринку це неприпустимо, оскільки може серйозно вплинути на вартість акцій всіх акціонерів.

- Чи веде компанія переговори про продаж?

- Станом на 6 квітня 2011 р. (дата інтерв`ю - авт.) існують компанії, зацікавлені в покупці акцій Nemiroff. Перманентно такі переговори проводить наш уповноважений банк. Але подальша стратегія не обговорювалася акціонерами і все ще не визначена!

- Які плани компанії на цей рік?

- За останні 5 років створена серйозна платформа для подальшого розвитку бізнесу. І плани залежать від стратегії. Але маючи сильну модель бізнесу та управління, компанія показує впевнене зростання за результатами першого кварталу, незмінно нарощуючи абсолютне лідерство на вітчизняному ринку і стрімкими темпами утверджуючись на ринках міжнародних.

- Дякую за інтерв`ю.

Розмовляла Ганна Ганіна