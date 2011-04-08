Азаров обіцяє не обмежувати експорт зерна, якщо буде добрий врожай

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що, якщо у поточному році буде хороший урожай зернових, то ніякі обмеження на його експорт застосовуватися не будуть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером СМАРТОМ.

«Якщо буде хороший урожай – ніяких обмежень не буде», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що до захисту внутрішнього продовольчого ринку уряд був змушений вдатися у зв’язку з аномальною посухою в Україні та дефіцитом зерна в світі. Це дозволило втримати внутрішню ціну на хліб у рази нижчою, ніж у країнах Євросоюзу.

М.АЗАРОВ також зазначив, що в країні є хороші перехідні запаси зерна – на рівні 1,6 млн. тонн, і вже почалися його форвардні закупівлі під новий урожай.