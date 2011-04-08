У Житомирі госпіталізовано 12 учнів інтернату

У Житомирі з обласної спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату для глухих дітей до інфекційних відділень міських лікарень № 1 та № 2 з підозрою на бактеріально-кишкову інфекцію 7 квітня було госпіталізовано 12 дітей віком від 3 до 18 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, всього у школі-інтернаті навчається 106 учнів.

Перебіг захворювання дітей – середнього та легкого ступенів важкості.

Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ймовірними носіями збудника інфекції могли бути яблука та пюре з буряка.