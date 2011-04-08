У Хмельницькій ОДА вважають, що в минулому році цінова ситуація була найкращою за 10 років

Заступникголови ХмельницькоїоблдержадміністраціїзпитаньАПКВолодимирГАЛИЩУКвважає,щовминуломуроціціноваситуація насільськогосподарськупродукцію буланайкращоюзаостанні10років.

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процевінзаявивсьогодні підчаспрес-конференції.

"Безумовно,вминуломуроці наринкуагропродуктівсклаласяпрекраснаціноваситуація.Зокрема,добрепродавалисяозимапшениця,ячмінь,соя,кукурудза.Саменанихвплинуласвітовакон'юнктура,відякоїзалежитьУкраїні",-зазначиввін.

На думкучиновника,цедозволило більшостіаграріямобластівідмовитисявід банківськихкредитіві максимальнозадіятивласніфінансовіресурси.

В.ГАЛИЩУКтакожповідомив,що Хмельницькаобластьплануєзавершити посівзерновихкультурдо 5травня.Всьогов області підпосівизернових будезадіяно600тис.га.

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