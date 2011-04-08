Мінагропрод просить Хмельницьку область дати 50 т насіння гречки

Міністерствоаграрноїполітики і продовольстваУкраїнизвернулосядоХмельницькоїобластізпроханнямнадати50тонннасіннягречкидля посівноїкампанії впівденнихрегіонахдержави.

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процеповідомивзаступникголова ХмельницькоїОДАзпитаньАПКВолодимирГАЛИЩУКпідчаспрес-конференції.

"В Хмельницькійобластінасіннягречкиє в достатнійкількості.Наприклад,товариство "ПерлинаПоділля" можереалізувати 100тнасіннягречки.ТомупроханняМінагропродумизадовольнимо.Надлишокплануємопереробитина місцевомукрупозаводідлястабілізаціїціновоїситуації",-пояснивчиновник.

В.ГАЛИЩУКтакожповідомив,щоцього року площіпосівугречкивобласті зростутьна6,5тис.га порівняноз попереднімрокомістановитимуть 35тис.га.

"Влада рекомендуєаграріямпровести сівбугречкивдва-три строкипосіву.Цедозволитьуникнутипогодних впливів,оскільки попереднідварокибулинесприятливимидлявирощуваннягречки",-зазначиввін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter