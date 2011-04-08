Україна може стати потужним гравцем на світовому продовольчому ринку - Присяжнюк

Сучасний стан справ на світовому продовольчому ринку сприяє тому, щоб Україна стала на ньому потужним гравцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні у Житомирі на нараді «Перспективи розвитку агропромислового комплексу Житомирської області, проблеми земельних відносин та шляхи їх вирішення»,

За його словами, «ситуація, яка склалася наразі на світовому продовольчому ринку, є надзвичайно сприятливою для України, для того, щоб вона стала потужним гравцем на продовольчому ринку світу, а тому найближчим часом розпочаті урядом реформи в агропромисловому комплексі будуть завершені".

«Ці реформи будуть здійснені та завершені з урахуванням специфіки розвитку нашої української економіки і будуть корисними для українського суспільства», - сказав міністр.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що метою реформ АПК України є виведення країни у розряд сильних європейських держав зі стабільними високими економічними показниками.

Він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснює останнім часом чимало візитів до іноземних держав для формування позитивного іміджу України за кордоном.

М.ПРИСЯЖНЮК також спрогнозував, що у світі дефіцит продуктів харчування буде щороку зростати.

«Звичайно, ми розуміємо, що сьогодні усі світові аналітики, усі фінансові структури світу та ООН через свої структури чітко декларують, що у світі дефіцит продуктів харчування буде зростати щороку, причини на це є і природно - кліматичні, і транснаціональні . Також існує ряд причин, пов'язаних зі збільшенням у світі чисельності населення. Ми бачимо, що сьогодні Китай через глобалізацію починає споживати такі нетрадиційні для нього продукти, як хліб і м'ясо , а ми можемо собі уявити, скільки треба додатково виростити м'яса або хліба виробити, щоб кожен китаєць з'їв хоча б їх по сто грамів», - зазначив міністр.

Такий стан справ, на думку М.ПРИСЯЖНЮКА, є надзвичайно сприятливим для України, оскільки вона може забезпечити згаданий ним зростаючий попит на продовольство.