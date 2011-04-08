Ярові зернові і зернобобові посіяно на 717 тис. га - Держкомстат

В Україні напочатокквітняц.р.сівбуярихкультур розпочаливсі регіони,крім Донецької,Луганськоїта Харківськоїобластей.ПроцеУНІАНповідомилив ДержавномукомітетістатистикиУкраїни.

Відзначається,щогосподарствамивсіхкатегорійяровікультури,зурахуваннямпересівузагиблихозимихі багаторічнихтрав,посіянонаплощі872,1тис.га,щостановить 83,2%віданалогічногопоказникаминулогороку.

Зерновітазернобобовікультури (безкукурудзи)пояромуклинупосіянонаплощі717тис.га,щона14,1%менше порівнянозминулимроком,з нихячмінь-530,4тис.га(на16,1%менше).

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