Присяжнюк виклав урядове бачення перспектив АПК України

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні у Житомирі детально виклав урядове бачення подальших перспектив розвитку АПК України.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, згаданий план передбачає передусім ряд заходів, спрямованих на те, щоб якомога швидше повернути Україні колишню славу житниці Європи.

"У світі лише три країни мають потужний потенціал щодо збільшення виробництва сільськогосподарської продукції", - сказав він.

За словами міністра, такими країнами є Бразилія, Україна та Росія.

«Звичайно, ми стоїмо на одному рівні з Бразилією. Звичайно, наші кліматичні умови набагато привабливіші, ніж у Бразилії, звичайно, ми більш досвідчені у подоланні негараздів сучасних кліматичних умов, але ми повинні розуміти, що так довго не буде і суспільство знайде вихід, і цей період, який нам відведено, ми повинні використати".

М.ПРИСЯЖНЮК також нагадав, що Україна наразі виробляє чи не найбільше у світі соняшникової олії.

«Сьогодні Україна забезпечує 62% світового експорту соняшникової олії, сьогодні ми за експортом ячменю маємо позицію номер один, за експортом кукурудзи ми маємо третю позицію у світі, за експортом пшениці ми входимо у сімку найпотужніших світових експортерів», - сказав міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що водночас Україна виробляє удвічі більше сільськогосподарської продукції, ніж споживає, закликавши аграріїв використати це на свою користь. Водночас він нагадав, що "є і така сільськогосподарська продукція, якою ще наших українців повністю не забезпечено - це м'ясо".

Міністр підкреслив, що для Мінагропроду питання розвитку м'ясного та молочного скотарства залишається пріоритетним.

Він сказав також про необхідність наростити в українському АПК обсяги виробництва і при цьому не нашкодити українському селу, а зберегти його. «Статистика свідчить про те, що на відміну від США та провідних європейських країн в Україні на селі проживає 32% населення, тоді як в США - 3%. Плюс це чи мінус? Я вважаю, що це - наш великий плюс, який ми можемо використовувати»,- сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Такий стан справ, на думку М.ПРИСЯЖНЮКА, дозволяє Україні повніше використати свій людський аграрний потенціал.

Міністр зазначив, що фундаментом розбудови українського агропромислового сектору залишається проведення земельної реформи.