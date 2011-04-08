Завтра в Україні дощ з мокрим снігом, сильний вітер

9 квітня в Україні йтимуть дощі, у північних та західних областях - з мокрим снігом, на півдні місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с, у західних областях, а вдень і в південній частині 25-30 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 3-8°, на півдні та Закарпатті - 7-12° тепла; у Карпатах протягом доби - від 4° тепла до 1° морозу.

По Київській області хмарно. Дощ з мокрим снігом (вдень невеликий). Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 3-8°.

У Києві хмарно. Дощ з мокрим снігом, вдень невеликий. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 4-6°.

Синоптики наголошують, що 9-10 квітня в Україні очікуються пориви вітру 15-22 м/с, 9 квітня у західних областях, а вдень і в південній частині, 10 квітня - місцями в Карпатах, на півдні та сході країни 25-30 м/с.