Аграрії України засіяли ранніми яровими 2,2 млн. га, або 55% прогнозу

В Україні станом на 8 квітня ранні ярові зернові і зернобобові культури при прогнозі 4,048 млн. га фактично посіяні на площі 2,2 млн. га, що становить 55% прогнозу і на 235 тис. га більше відповідного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Ярова пшениця посіяна на площі 195 тис. га (66% прогнозу), ячмінь – 1658 тис. га (53%), овес – 150 тис. га (46%), горох – 207 тис. га (64%).

Завершили посів ранньої групи зернових господарства АР Крим на площі 70,3 тис. га (102%). У Миколаївській області засіяно 159,6 тис. га (87%), у Херсонській – 158,2 тис. га (88%) і в Одеській – 210,7 тис. га (71%).

Цукровий буряк посіяно на площі 174 тис. га, або 31% прогнозу. Сільгосппідприємства південних і центральних регіонів посіяли соняшник на площі 53 тис. га (2% прогнозу).

Загальний обсяг весняно-польових робіт становитиме 25,4 млн. га, зокрема посів ярових культур - 16,2 млн. га, підживлення озимих зернових культур – 8,1 млн. га, ріпаку – 1,1 млн. га.

Станом на 8 квітня озимі зернові культури вже підживлені на площі 7,1 млн. га (88%), що майже на 1 млн. га більше відповідного періоду минулого року. Пшениця підживлена на площі 5,8 млн. га (89% прогнозу), ячмінь – 1,1 млн. га (86%), жито - 266 тис. га (92%), ріпак – 0,9 млн. га (86%). Завершили перше підживлення господарства дванадцяти областей.