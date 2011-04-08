На Прикарпатті у березні найбільше подорожчали овочі

На Прикарпатті в березні ц.р. найбільше подорожчали овочі та паливо, а подешевшали - молоко, вершкове масло і цитрусові.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області, на споживчому ринку області ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в березні загалом зросли на 0,8%.

Зокрема, овочі подорожчали на 4,8%, в т.ч. капуста (на 14,1%), коренеплоди, цибуля та гриби (на 10,3%), картопля (на 3,3%); хліб і хлібопродукти - на 2,1%, м`ясо птиці, яблука - на 1,7 %.

Водночас, на 2,9% подешевшало молоко, на 2,7% - вершкове масло і цитрусові; на 1,2-1,0% знизилися ціни на консервоване молоко, сир, яйця та свинину.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,4%, що зумовлено головним чином підвищенням цін на алкогольні напої на 0,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 2,2%, в т.ч. плата за квартиру - на 12,0%, скраплений газ - на 9,1%, гарячу воду та опалення (відповідно до фактичних витрат) - на 5,6%, водопостачання - на 4,6%, каналізацію - на 1, 7%.

Зростання цін на транспорт в цілому на 3,8% зумовлене в першу чергу подорожчанням палива та мастил - на 9,5%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 1% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,7%.

Водночас, на 0,7% знизилися ціни у сфері зв`язку.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківській області в березні 2011 р. індекс споживчих цін склав 101,0% (в Україні - 101,4%), з початку року - 103,0% (103,3%).