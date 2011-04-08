У Чернігівській області подешевшали свинина, молоко і сир

У Чернігівській області у березні ц.р. найбільше подорожчали овочі та хліб, подешевшали - свинина, молоко та сир.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області, на споживчому ринку Чернігівської області у березні 2011 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,7%.

Найбільше подорожчали овочі і продукти переробки зернових (на 12,1% і 8,1%). На 0,8-4,1% подорожчали хліб, риба та продукти з риби, рис, макаронні вироби, цукор, м`ясо птиці, фрукти. Водночас, на 0,3% -3,5% подешевшали свинина, масло вершкове, сири, молоко, яйця, яловичина і тваринні жири.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 0,8% в основному пов`язане з подорожчанням алкогольних напоїв на 1,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,7%, в т.ч. плата за каналізацію - на 6,2%, водопостачання - на 4,7%.

На 0,2-1,1% знизилися ціни на побутову техніку, меблі та предмети обстановки. Ціни на транспорт в цілому підвищилися на 4,7%, що в першу чергу викликано подорожчанням палива та мастил на 9,6%. Крім того, на 4,7% зросла вартість перевезень пасажирським автодорожнім транспортом.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (інфляції) у березні 2011 року в Чернігівській області склав 101,3% (Україна - 101,4%), з початку року - 103,3% (в Україні - 103,3%).