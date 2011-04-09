Міністр агрополітики вважає продаж землі малоефективним кроком

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК вважає продаж землі малоефективним кроком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК заявив учора в Житомирі на нараді «Перспективи розвитку агропромислового комплексу Житомирської області, проблеми земельних відносин та шляхи їх вирішення».

За його словами, «сьогодні в Україні вкрай важливим є питання навіть не ринку землі, а обігу сільськогосподарських земель».

М.ПРИСЯЖНЮК сказав: «Чомусь усі розуміють, що як ринок – то це треба бігти і продавати, а треба натомість провести роз’яснювальну роботу на рівні сільських голів, що продаж землі - це не є ефективний крок, тому що земля наша сьогодні ще толком недооцінена, орендна плата в нас за землю ще буде зростати, бо земля - це є капітал, який постійно, гарантовано ростиме у ціні».

Міністр зауважив, що натомість виступає за введення в Україні обігу сільськогосподарських земель.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, політики та урядовці зарано почали дискутувати навколо питання масової купівлі земель у випадку скасування мораторію. «Наразі про скупку земель ще зарано говорити, законодавчо це все ще не встановлено. Зараз іде оренда земель, оренда земель з перспективою майбутнього викупу, приватизації, але усе це буде можливо тільки тоді, коли буде прийнято закон про ринок землі, тобто як такої скупки земель наразі в Україні поки що, на щастя, не існує, а значить, і зарано про це усе говорити ще», - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.