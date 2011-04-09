Україна і ЄС домовилися про повну лібералізацію 20% сільськогосподарської продукції

Брюссель. Україна і Європейський Союз домовилися про повну лібералізацію 20% сільськогосподарської продукції.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі заявив 8 квітня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після закінчення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС.

«Є такий механізм, який ми свого часу запропонували. Це ініціатива нуль на нуль. Так от, вона знайшла вже чіткі контури. З усіх тих позицій, які були під частковою лібералізацією або не було лібералізації, або були квоти навіть з боку Європейського Союзу, ми зараз вийшли: напевно, відсотків на 20 буде нуль на нуль», - сказав він.

Заступник міністра відзначив, що на практиці це означатиме нульові мита з самого початку дії угоди.

Серед іншого В.П’ЯТНИЦЬКИЙ відзначив, що це стосуватиметься кондитерської продукції. «Це наша була така ініціатива, і я думаю, що в якомусь значенні для цієї галузі, а галузь дуже динамічна зараз, я думаю, інвестовано туди вже, напевно, за мільярд доларів. Тому вже потрібна віддача», - сказав він.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ додав, що у разі введення таких нульових мит Україна зможе одержати такі самі умови і з країнами - членами Організації вільної торгівлі ЄС, до якої входять Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія, і договір про зону вільної торгівлі з якою вже підписано.

Як повідомляв УНІАН, Україна розпочала переговори з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.