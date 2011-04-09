Завтра в Україні очікується мокрий сніг і дощ

Завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг і дощ, у прикарпатських, східних областях, у Криму та Приазов`ї помірні опади.

Вітер північно-західний, 15-22 м/с, у Карпатах, південній і східній частині місцями пориви 25-30 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, у Криму до 7° тепла; вдень 2-7° тепла, на півдні та Закарпатті 6-11° тепла; у Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

У Київській області у неділю очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.