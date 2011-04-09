Україна і ЄС розробляють механізм компенсації втрат виробникам шампанського і коньяку

Брюссель. Україна і Європейський Союз розробляють механізм компенсації можливих втрат виробникам шампанського і коньяку.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі повідомив 8 квітня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після завершення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС.

«За тими видами продукції, які є для нас чутливими, це, скажімо, коньяк, шампанське, кілька видів вин, ми переходимо в абсолютно практичну площину, коли, якщо ми домовляємося про перехідний період, то цей перехідний період наповнюється абсолютно конкретними діями з обох боків, а не просто декларацією про те, що впродовж певного періоду ми користуємося цими географічними найменуваннями - на кирилиці, на чому завгодно, великими буквами, маленькими, догори ногами, по діагоналі. Це не має значення», - сказав він.

Заступник міністра відзначив, що сторони домовилися записати двосторонні зобов`язання, за якими Україна обіцяє захищати географічні найменування, а Євросоюз - надавати допомогу з ребрендингу і просування на ринок.

«Ось над цим ми зараз працюватимемо, і при цьому ця робота вже не просто переговорних команд бюрократів, але це робота і тих людей, які в цьому зацікавлені», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, в умовах угоди з ЄС про зону вільної торгівлі будуть визначені основні елементи цієї домовленості.

Разом з тим, планується напрацювати і двосторонні документи з окремими країнами - членами Євросоюзу про надання конкретної допомоги, зокрема, в питанні підготовки українських фахівців у вишах Європи за рахунок країн ЄС або окремих європейських виробників.

«Ми створили ринок для них. Ось знову ж таки те саме шампанське. Починаючи з часів Проні Прокопівни, ми почали створювати ринок шампанського. У голові українського споживача намертво засіло «щимпанське». Це елементарно була створена реклама. Тепер, якщо вони приходять з цією назвою, вони залишаються на цьому ринку. Я не кажу, звичайно, що їм нічого вкладати не треба. Може, їм треба вкладати в рекламу «Курвуазьє» або «Хеннессі», але вже зрозуміло, що це за продукт. За це потрібне не те щоб платити, але якось компенсувати», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Тобто, йдеться про те, що якщо ми враховуємо застосування перехідного періоду на шампанське або коньяк, то цей перехідний період – не остання гастроль для наших виробників шампанського і коньяку, а що цей період наповнений переорієнтацією цього бізнесу», - сказав заступник директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України Тарас КАЧКА.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ також відзначив, що в угоді й додаткових документах має бути виписано, що така допомога надаватиметься адресно з тим, щоб кожен виробник розумів, що його чекає впродовж перехідного періоду.

Заступник міністра економіки також сказав, що на такі компенсації отримають право лише ті українські виробники, які вже давно працюють на ринку.

«Коли ми говоримо «десяток» (виробників – УНІАН), це тому що під правило захисту географічних найменувань теж потрапляє якась обмежена кількість виробників. Тобто, якщо це «Массандра», наприклад, то це не викликає питань. А якщо ви сьогодні дізналися, що «о, там буде бабло, так я ось швиденько щось там забодяжу». Ні, нічого подібного, така ситуація тут вже не проходить», - наголосив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.